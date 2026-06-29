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Akıma kapılan karga yangına neden oldu

Akıma kapılan karga yangına neden oldu
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Adıyaman'da bir karga elektrik direğinde akıma kapılarak alev aldı ve düştüğü bahçede yangına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, bahçede hasar oluştu.

Adıyaman'da elektrik akımına kapılarak alev alan karga bahçe yangınına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Örenli Mahallesi'nde bir karga elektrik direğinde akıma kapılarak yanmaya başladı. Alev alan karga daha sonra düşmüş olduğu bahçe içerisinde yangına neden oldu. Durumu fark eden mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen yangında bahçede hasar meydana geldi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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