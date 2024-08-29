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Adıyaman'da domuza çarpan araç sürücüsü hafif yaralandı

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Adıyaman-Malatya karayolunda domuza çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hafif yaralanırken domuz ise ağır yaralandı. Sürücü hastaneye gitmeyi reddederken domuz veteriner kliniğine götürüldü.

Adıyaman'da karayoluna çıkan domuza çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hafif yaralanırken domuz ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Malatya karayolu 13. kilometresinde yola çıkan domuza Haydar G., idaresindeki hafif ticari araç çarptı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralanırken domuz ise ağır yaralandı. Sürücü Haydar G., hastaneye gitmeyi reddederken domuz ise olay yerine gelen veteriner ekipler tarafından tedavi edilmek üzere kliniğe götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Malatya Hayvan Hakları Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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