Adıyaman'da Devrilen Traktördeki Sürücü Ağır Yaralandı

Adıyaman'da Devrilen Traktördeki Sürücü Ağır Yaralandı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir traktör devrildi. Sürücü İsmail Bozkurt, traktörün altında kalarak ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Kahta ilçesine bağlı Narince Köyünde İsmail Bozkurt idaresindeki 44 LL 423 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Bozkurt'un yardımına çevredeki vatandaşlar ile itfaiye ekipleri yetişti. Traktör altından çıkarılan İsmail Bozkurt olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan İsmail Borkut'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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