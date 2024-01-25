Adıyaman'da deprem anı kameralara yansıdı

ADIYAMAN - Malatya'da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem Adıyaman'da hissedildi. Deprem anı saniye saniye kameralara yansıdı

Merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan ve saat 16.04'de yerin 13 kilometre derinliğinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Adıyaman'da hissedildi. Depremle birlikte vatandaşlar sokaklara çıktı.

Deprem Adıyaman'da vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden oldu.