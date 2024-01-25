Adıyaman'da deprem anı kameralara yansıdı
Malatya'da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem Adıyaman'da hissedildi. Deprem anı saniye saniye kameralara yansıdı. Merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan ve saat 16.04'de yerin 13 kilometre derinliğinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Adıyaman'da hissedildi. Depremle birlikte vatandaşlar sokaklara çıktı. Deprem Adıyaman'da vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden oldu.
Adıyaman'da deprem anı kameralara yansıdı
ADIYAMAN - Malatya'da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem Adıyaman'da hissedildi. Deprem anı saniye saniye kameralara yansıdı
Merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan ve saat 16.04'de yerin 13 kilometre derinliğinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Adıyaman'da hissedildi. Depremle birlikte vatandaşlar sokaklara çıktı.
Deprem Adıyaman'da vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden oldu.