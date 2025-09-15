Haberler

Adıyaman'da DEAŞ Propagandası Yapan Bir Kişi Yakalandı

Adıyaman'da DEAŞ Propagandası Yapan Bir Kişi Yakalandı
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı operasyon sonucunda, sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yapan N.Ç. isimli şahıs gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan DAEŞ operasyonunda 1 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce, DEAŞ terör örgütünün sosyal medya üzerinden yaptığı propaganda faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, sosyal medya hesabından "DEAŞ Terör Örgütü Propagandası" yaptığı tespit edilen N.Ç. isimli şahsa operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda şahıs, gözaltına alındı. Şahıs, jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
