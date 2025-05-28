Adıyaman'da Çöken Binada 90 Yaşındaki Adam Polis Tarafından Tahliye Edildi

Adıyaman'da Çöken Binada 90 Yaşındaki Adam Polis Tarafından Tahliye Edildi
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Adıyaman'da inşaat çalışmaları nedeniyle çöken bir binada mahsur kalan 90 yaşındaki Kazım Taner, polis memurunun sırtında tahliye edildi. Olayda başka yaralanan veya ölen olmadı.

Adıyaman'da, inşaat çalışmaları nedeniyle giriş kısmı çöken binada mahsur kalan 90 yaşındaki adam, polis memurunun sırtında taşımasıyla tahliye edildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi 151 Sokak içerisinde bulunan bir binanın giriş kısmı, inşaat çalışmaları sonucu çöktü. Toprak kaymasıyla beraber büyük bir gürültü çıktı. Gece geç saatlerde yaşanılan olay sonrasında olay yerine itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucunda binada mahsur kalan vatandaşlar tek tek çıkarıldı. Binada ikamet eden 90 yaşındaki Kazım Taner'e ulaşılamayınca polis ekipleri itfaiye merdiveni yardımıyla pencereden içeri girdi. Kulakları ağır işiten ve yürümede güçlük çeken yaşlı adam polis ekiplerince sırtlandı. Yaşlı adam polis ekiplerinin sırtında tahliye edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrasında binanın girişine demirden geçiş yapıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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