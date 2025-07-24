Adıyaman'da Bir Apartman Balkonunda Yangın Çıktı

Adıyaman'da Bir Apartman Balkonunda Yangın Çıktı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir apartmanın 4. katındaki balkonunda çıkan yangın, vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Olayda ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir binanın dairesinin balkonunda çıkan yangın korkuttu

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde bir apartmanın balkonunda yangın çıktı.

Binanın 4. Katında bulunan dairenin balkonunda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Vatandaşlar bir yandan itfaiye ekiplerinden yardım isterken bir yandan da alevlere müdahale etti. Yapılan müdahaleler sonucunda yangın söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrasında ekipler, olay yerinden ayrıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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