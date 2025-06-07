Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
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Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Olay, Flamingo Yolu Eğriçayı Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis inceleme başlattı.

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Flamingo Yolu Eğriçayı Köprüsü yakınlarında iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Barış G., isimli bir kişi bıçak darbeleri sonucu yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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