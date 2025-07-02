Adıyaman'da Bahçe ve Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Adıyaman'da Bahçe ve Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde Korupınar Mahallesi ve Aşağı Çöplü köyü yakınlarında çıkan bahçe ve orman yangınları, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmalarıyla kontrol altına alındı. Yangınlarda ölen veya yaralanan olmadığı, ancak çok sayıda ağacın zarar gördüğü bildirildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen orman ve bahçe yangınları korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesinde Korupınar Mahallesi'nde bahçe, Aşağı Çöplü köyü yakınlarında ise orman yangını meydana geldi. Çıkan yangın yerlerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekipleri gönderildi.

Olay yerine gelen ekiplerin söndürme çalışmaları sonucunda her iki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı her iki olayda çok sayıda ağaç zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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