Haberler

Adıyaman'da Baba, Oğlunu Bıçaklayarak Yaraladı

Adıyaman'da Baba, Oğlunu Bıçaklayarak Yaraladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir baba, tartışma sonucu öz oğlunu bıçaklayarak yaraladı. 17 yaşındaki S.Y. hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi olarak bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir kişi, öz oğlunu bıçaklayarak yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde baba ile oğlu arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavga esnasında ismi öğrenilemeyen baba, 17 yaşındaki oğlu S.Y.'yi bıçakla yaraladı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fransa'da dün hükümetini kuran Başbakan Lecornu, bugün istifa etti

Avrupa ülkesinde kriz! Dün yeni hükümeti kurdu, bugün istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel'den ayrılan Hakan Sabancı fena yakalandı

Hande Erçel'den ayrılan Hakan Sabancı fena yakalandı
Karadeniz'in son yıllardaki en büyük festivali! 50 bin kişi katıldı, tüm masrafları Sedat Peker karşıladı

O ilimizde unutulmaz festival! Tüm masrafları Sedat Peker karşıladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.