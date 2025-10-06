Adıyaman'da Baba, Oğlunu Bıçaklayarak Yaraladı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir kişi, öz oğlunu bıçaklayarak yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde baba ile oğlu arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavga esnasında ismi öğrenilemeyen baba, 17 yaşındaki oğlu S.Y.'yi bıçakla yaraladı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN