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Ayağını hububat elevatörüne kaptıran kişi yaralandı

Ayağını hububat elevatörüne kaptıran kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde H.K., çalışırken ayağını hububat elevatörüne kaptırdı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde ayağını hububat elevatörüne kaptıran kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Korupınar Mahallesi'nde H.K. isimli kişi, çalıştığı sırada ayağını hububat elevatörüne kaptırdı. Ayağından yaralanan ve ayağını makineden çıkaramayan H.K., için sağlık ekipleri ile itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda H.K., makineden kurtarılarak yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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