Adıyaman'da Atatürk Barajı'nda kaybolan çocuk hayatını kaybetti

Adıyaman'da kardeşiyle birlikte girdiği Atatürk Barajı'nda kaybolduktan sonra sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki Mahmut hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Necmettin ve Elif Yiğit çiftinin çocukları 8 yaşındaki Berkant ve 12 yaşındaki Mahmut Yiğit, ailece gittikleri Adıyaman merkez Gazihandede mesire alanında Atatürk Baraj Göleti'ne girmiş ve iki kardeş suda kaybolmuştu. Her iki kardeş vatandaşların uğraşları sonucu sudan çıkarılarak sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Burada tedavi altına alınan kardeşlerden Berkant Yiğit yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken Mahmut Yiğit ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisine alınmıştı. Mahmut Yiğit de yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mahmut Yiğit'in cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN