Adıyaman'da Anız Yangını Ormanlık Alana Sıçradı

Adıyaman'da Anız Yangını Ormanlık Alana Sıçradı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da Fatih Mahallesi yakınlarındaki Karadağ ormanlık alanında çıkan anız yangını, kısa sürede ormanlık alana sıçrayarak çok sayıda ağacın zarar görmesine neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmadı, ancak araştırmalar devam ediyor.

Adıyaman'da anız yangınının ormanlık alana sıçraması sonucu çok sayıda ağaç zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi'nde Karadağ ormanlık alan yakınlarında anız yangını çıktı. Yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Dumanların yükselmesiyle olay yerine itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Yapılan müdahaleler sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda çok sayıda ağaç zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ehliyet sınavından kalan motor sürücüsünün görüntüsü büyük tartışma yarattı

Ehliyet sınavından kaldı, görüntüsü büyük tartışma yarattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü futbolcunun Avrupa'daki ilk fotoğrafı gündem oldu

Bir dönem koca şehirde yapayalnızdı, şimdi bütün dünya tanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.