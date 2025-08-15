Adıyaman'da Anız Yangını Ormanlık Alana Sıçradı
Adıyaman'da Fatih Mahallesi yakınlarındaki Karadağ ormanlık alanında çıkan anız yangını, kısa sürede ormanlık alana sıçrayarak çok sayıda ağacın zarar görmesine neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmadı, ancak araştırmalar devam ediyor.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
