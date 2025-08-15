Adıyaman'da Anız Yangını Ormanlık Alana Sıçradı

Adıyaman'da anız yangınının ormanlık alana sıçraması sonucu çok sayıda ağaç zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi'nde Karadağ ormanlık alan yakınlarında anız yangını çıktı. Yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Dumanların yükselmesiyle olay yerine itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Yapılan müdahaleler sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda çok sayıda ağaç zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN