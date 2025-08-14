Adıyaman'da Anız Yangını Meyve Bahçelerine Sıçradı

Adıyaman'ın Cendere Köprüsü yakınlarında çıkan anız yangını, çevredeki meyve bahçelerine zarar verdi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Adıyaman'da, meydana gelen anız yangının bahçelere sıçraması sonucu birçok ağaç zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Cendere Köprüsü yakınlarında bilinmeyen nedenle anız yangını meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek civarda bulunan meyve bahçelerine sıçradı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda bir çok ağaç zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
