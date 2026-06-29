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Adıyaman'da korkutan anız yangını

Adıyaman'da korkutan anız yangını
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Adıyaman'ın Börgenek Köyü yakınlarında çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, korkuya neden olan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Börgenek Köyü yakınlarında anız yangını meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan anız yangın yerine gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürülebildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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