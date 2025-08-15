Adıyaman'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Adıyaman'da anızlık alanda çıkan ve bahçelere sıçrayan yangın, karadan ve havadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Çimen Küme Evleri yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan anız yangını, kısa sürede büyüyerek çevredeki bahçelere sıçradı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılırken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Arazi şartlarının zor olması nedeniyle olay yerine helikopter desteği istendi. Bölgeye gelen yangın söndürme helikopteri havadan müdahale ederken, itfaiye ekipleri de karadan söndürme çalışmalarını sürdürdü. Hem havadan hem de karadan yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alınırken, olayda çok sayıda ağaç zarar gördü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN