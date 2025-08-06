Adıyaman'da Anız Yangını: 7 İşçi Dumandan Etkilendi

Adıyaman'da Anız Yangını: 7 İşçi Dumandan Etkilendi
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Adıyaman'ın Gerger ilçesinde çıkan anız yangınına müdahale eden 7 işçi, yoğun dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın kontrol altına alındı, işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Çobanpınar Köyü'nde çıkan anız yangınına müdahale eden 7 şantiye işçisi, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesine bağlı Çobanpınar Köyü bölgesinde anız yangını meydana geldi. Çıkan yangına, yol yapım çalışmalarını sürdüren inşaat firmasının şantiye personeli ve firma yetkilileri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yangın, hızlı ve koordineli müdahaleyle büyümeden kontrol altına alındı. Yoğun duman nedeniyle firma çalışanları Ömer Delikanlı, Ali Sandı, Eyüp Yusuf Kurtar, Yunus Aktaş, Okan Cici, Bilal Arıtay ve Memet Mamay dumandan etkilendi. Kendi imkanlarıyla Kahta Devlet Hastanesi'ne başvuran işçiler, gözlem altına alındı.

İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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