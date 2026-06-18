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Buğday tarlasında korkutan yangın

Buğday tarlasında korkutan yangın
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Adıyaman'ın İpekli Köyü'nde yakılan anız, biçilmemiş buğday tarlasına sıçradı. Yangında 45 dönümlük alan zarar gördü, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Adıyaman'da, buğday tarlasında meydana gelen yangın 45 dönümlük alanı küle çevirdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı İpekli Köyü yakınlarında yakılan anız yangını çevrede bulunan henüz biçilmemiş buğday tarlasına sıçradı. Alev alev yanan buğdayları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 45 dönümlük buğday tarlası küle döndü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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