Elektrikten sonra su faturalarında da yeni dönem başlıyor

Elektrikten sonra su faturalarında da yeni döneme geçiliyor
Siyaset arenası karışacak! AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP'nin kapısını çalmış

AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı ilk o partiye gitmiş
YÖK'ten İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu

İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu
Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar

Yoksulluğun fotoğrafı! Kuyruğun ucu var bucağı yok

Adıyaman'da yaşlı adam yol kenarında ölü bulundu

Adıyaman'da yaşlı adam yol kenarında ölü bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da 70 yaşındaki bir adam yol kenarında ölü bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipler, cenazeyi morga kaldırdı ve ölüm nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı.

Adıyaman Merkez Karapınar Mahallesi Karapınar Mezarlığı yakınlarında bulunan Gültepe Küme Evleri Yolu kenarında Yusuf Limun (70), isimli kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine polis ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖLÜM NEDENİNİ OTOPSİ AYDINLATACAK

Olay yerine gelen ekipler Yusuf Limun'un cenazesinde ve olay yerinde incelemelerde bulundu. Yusuf Limun'un cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yusuf Limun'un kesin ölüm nedeni yapılacak olan araştırmaların tamamlanması sonrası belirleneceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

6 yaşındaki çocuğun ifadesi korkunç cinayeti ortaya çıkardı
img

Araç muayene istasyonlarında bazı hizmetler ücretsiz olacak
img

Bakanlık 8 bin 500 personel alacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katil kocadan kan donduran plan! Cinayeti, 6 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıkardı

6 yaşındaki çocuğun ifadesi korkunç cinayeti ortaya çıkardı
Derbiyi yöneten Sloven hakem Vincic'in kazancı belli oldu

İşte 90 dakikada kazandığı para
Altın ardı ardına gelen zirvelerin ardından gerilemeye başladı

Altında hiç istenmeyen hareket başladı
CHP'li vekil: Listeye ulaştık, en çok ithal hayvan verilen şirket Köfteci Yusuf

"Listeye ulaştık" diyen CHP'li vekilden olay Köfteci Yusuf iddiası
Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız! Tanesi 456 TL'den alıcı buluyor

Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız
TÜVTÜRK'ün ihaleyi kaybetmesi sonrası viral olan video

TÜVTÜRK'ün ihaleyi kaybetmesi sonrası viral olan video

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.