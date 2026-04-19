Haberler

Adıyaman'da 6 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da 6 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde 6 arkadaş marketten aldıkları yiyecekten kaynaklandığı iddia edilen gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Genç kızların tedavisi sürerken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde 6 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçe merkezinde aynı evde bulunan A.D., E.P., B.K., S.M., S.M. ve S.K., isimli 6 arkadaş iddialara göre marketten alıp yedikleri yiyecekten dolayı fenalaştı. Fenalaşan ve yaşları 17-23 arasında değişen genç kızlar, Gerger İlçe Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada ilk kontrolleri yapılan genç kızlar, daha sonra Kahta Devlet Hastanesi'ne ardından da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan genç kızların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

