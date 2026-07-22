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Adıyaman'da bir haftada 42 aranan şahıs yakalandı

Adıyaman'da bir haftada 42 aranan şahıs yakalandı
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Adıyaman'da polis ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 42 şahıs yakalanırken, 15'i tutuklandı. Narkotik operasyonlarında ise 4 kişi tutuklandı, 1 kilo 760 gram uyuşturucu ve 10 bin 557 sentetik hap ele geçirildi.

Adıyaman'da polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 42 şahıs yakalandı. Şüphelilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında il genelinde aranan şahısların yakalanması, kamu düzeninin korunması ve suçların önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında, 4'ü hırsızlık suçundan olmak üzere çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 42 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı. Yakalanan şüphelilerden 15'i çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda ise toplam 22 şahsa işlem yapıldı. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 1 kilo 760 gram çeşitli uyuşturucu madde, 10 bin 557 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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