Adıyaman'da 4 katlı binanın 3. katından düşen ağır yaralı işçi hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da 4 katlı binanın 3. katından düşen ağır yaralı işçi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'da 4 katlı binanın 3. katından düşen işçi ağır yaralandı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; ilk müdahalenin ardından ağır yaralı işçi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da 4 katlı binanın 3. katından düşen işçi ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Eskikahta Caddesi üzerinde Mahmut Durgut (38), 4 katlı binanın 3. Katından düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Durgut'a sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı