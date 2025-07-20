Adıyaman-Çelikhan Karayolunda Otomobil Yangını

Adıyaman-Çelikhan Karayolunda Otomobil Yangını
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Adıyaman-Çelikhan karayolunda seyir halindeki bir otomobil, motor kısmından çıkan alevler nedeniyle yandı. Sürücü, aracı durdurarak dışarı çıktı; yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Adıyaman- Çelikhan karayolunda seyir halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alarak yandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Çelikhan karayolunda seyir halinde olan bir otomobil, aniden alev aldı. Motor kısmından yükselen dumanlar kısa sürede tüm aracı sardı. Yangını fark eden sürücü aracı durdurarak kendisini dışarı attı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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