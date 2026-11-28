Adıyaman Besni'de yem karma makinesine kapılan 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kurugöl köyünde 10 yaşındaki çocuk, çalışan yem karma makinesine kapılarak olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından çocuğun cenazesi hastane morguna kaldırıldı; konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde yem karma makinesine kapılan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Olay, Besni ilçesine bağlı Kurugöl köyünde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, köyde çalışan yem karma makinesine yaklaşan Gazi İlhan (10), burada makineye kapıldı.
Makineye kapılan Gazi İlhan, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ekiplerince olay yerinde incelemeler başlatıldı. Tamamlanan incelemeler sonrası İlhan'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı