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Adıyaman Besni'de çatıda tamirat yapan kişi yaklaşık 3 metreden düşüp ağır yaralandı

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Adıyaman Besni'de çatıda tamirat yapan kişi yaklaşık 3 metreden düşüp ağır yaralandı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde evinin çatısında tamirat yapan kişi, yaklaşık 3 metreden düşerek ağır yaralandı. Sağ kalçasından yaralanan kişi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde evinin çatısında tamirat yaptığı sırada yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen kişi ağır yaralandı.

Olay, 25 Eylül 2026 günü saat 11.30 sıralarında Besni ilçesine bağlı Yeniköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin çatısında tamirat yapan Suriye uyruklu Ö.A. (59), dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düştü. Sağ kalça bölgesinden yaralanan Ö.A. için sağlık ekiplerine haber verildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahale sonrası Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Ö.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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