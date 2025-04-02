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Adıyaman Atatürk Barajı'nda Kaybolan Hasan Yılmaz'ın Cenazesi Bulundu

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Ramazan Bayramı'nın ikinci günü kaybolan döner ustası Hasan Yılmaz'ın cenazesi, yapılan su altı ve su üstü arama çalışmalarının ardından bulundu. Yılmaz, barajın 20 metre derinliğinde bulundu ve cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Adıyaman Atatürk Barajı'nda bayramın ikinci günü kaybolan Hasan Yılmaz'ın cenazesi, su altı ve su yüzeyinde yapılan çalışmalar sonrası bulundu.

Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü Kahta ilçesi Belören Köyü yakınlarında 2 arkadaşıyla Atatürk Barajı'nda görülen ve bir daha haber alınamayan döner ustası Hasan Yılmaz'ı (44) arama çalışmaları sonuç verdi. Baraja düşen Hasan Yılmaz'ı bulmak için jandarma, AFAD ve polis dalgıç ekipleri sevk çalışma yaptı. Malatya ve Elazığ'dan takviye ekiplerinde gelmesiyle toplam 38 kişiden oluşan su altı ve su üstü ekipleri cihazların yardımıyla kayıp şahsı aradı.

Olaydan sonraki 3'üncü günde aralıksız yapılan arama çalışmaları sonucunda şahsın cenazesi suyun yaklaşık 20 metre derinliğinde ekipler tarafından bulundu. Cenaze, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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