Üye Girişi
Haberler

Adıyaman Atatürk Baraj Gölünde Alabora Olan İki Vatandaş Kurtarıldı

Adıyaman Atatürk Baraj Gölünde Alabora Olan İki Vatandaş Kurtarıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Baraj Gölü'nde alabora olan teknesinde mahsur kalan iki vatandaşı başarıyla kurtardı.

Adıyaman Atatürk Baraj Gölünde tekneleri alabora olan 2 vatandaş jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine, Adıyaman merkeze bağlı Eskihüsnümansur köyü yakınlarında baraj gölü üzerinde bir teknenin alabora olduğu ve M.K. ile C.K. isimli şahısların mahsur kaldığı ihbarı yapıldı. Jandarma Bot Tim Komutanlığı ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal ederek, şahısları kurtardı. Sudan alınan her iki şahıs güvenli bir bölgeye getirildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Yerel Haberler Güvenlik Jandarma 3-sayfa Yaşam

İsrail'den Lübnan'a saldırı! Ölü sayısı 100'e yükseldi, 400'den fazla yaralı var

İsrail bomba yağdırıyor: 100 ölü, 400'den fazla yaralı

 Ümraniye'de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi! Emniyet'ten 3 ayrı mesaj

Emniyet'ten polis katiline ayar! Adliyeye sevk ederken 3 ayrı mesaj verdiler

 Polisimizi şehit eden alçağa 'Pişman mısın?' diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü

O alçağa "Pişman mısın?" diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü
6 yaşındaki çocuk gelin davasında karar! Baba ve eş içeride çürüyecek

Türkiye'nin günlerce konuştuğu çocuk gelin davasında karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025? Üç aylar ve Recep ayı başlangıcı ne zaman 2025? Şeyda Yılmaz neden öldü? Şehit Polis Şeyda Yılmaz kim öldür ve nasıl vefat etti? Galatasaray- PAOK maçı ne zaman? Galatasaray- PAOK UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Az önce deprem mi oldu? 23 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! İnci Taneleri ne zaman başlayacak? İnci Taneleri yeni sezon ne zaman? Ümraniye'de polis memurunu şehit eden şahıs tutuklandı mı? Adliyeye sevk edilme anı! İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 23 Eylül İstanbul nöbetçi eczaneler! Yakınlarda nöbetçi eczane var mı? Engelli çobanı öldüresiye dövdüler! Olay ne? Olay ne zaman, nerede oldu? (VİDEO İZLE) Kadir İstekli davası ne oldu, kaç yıl ceza aldı? 6 yaşındaki çocuk gelin davasında karar açıklandı! Fenerbahçe- Union SG maçı ne zaman? Fenerbahçe- Union Saint Gilloise UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi? Tomris Giritlioğlu kimdir, kaç yaşında öldü? Tomris Giritlioğlu'nun hayatı...
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });