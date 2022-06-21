Barda kurşun yağdıran saldırgan yakalandı! İstek şarkıdan husumetlisinin orada olduğunu anlayınca çıldırmış

2 Haziran günü saat 03.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki barda masada konsomatrisle sohbet eden Cumali Gültepe'nin yanına gelen kişi, tabancayla peş peşe ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar, Cumali Gültepe'nin kasık, kol ve karın bölgesine isabet etti. Gültepe, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı.

O ANLAR KAMERADA

Bu anlar ise barın güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Cumali Gültepe'yi ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

"ADINA ŞARKI İSTENİNCE ORADA OLDUĞUNU ANLAYIP SIKTIM"

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırganın, Cumali Gültepe'ye borcu olduğu öne sürülen Özkan Altan olduğunu belirledi. Şüphelinin saklandığı adresi belirleyen ekipler, kısa sürede yakaladı. Emniyete götürülen Altan, ifadesinde, "Cumali'ye borcum vardı. Beni sürekli sıkıştırıyordu. Bu nedenle aramızda husumet başladı. Olay günü Cumali'nin adına şarkı istenince orada olduğunu anlayıp, sıktım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özkan Altan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Cumali Gültepe ise hayati tehlikeyi atlattı.