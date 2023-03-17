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Adı Haarp iddiasıyla gündeme gelen savaş gemisi Zonguldak açıklarında

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'a demirlemesinden 3 gün sonra Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6'lık depremlere sebebiyet verdiği iddialarıyla sosyal medyada gündem olan ABD'ye ait USS Nitze savaş gemisi, Zonguldak-Ereğli açıklarına demir attı.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremlerin ardından HAARP söylentileri yeniden gündeme gelmiş, depremlerin İstanbul Boğaz'ındaki ve Akdeniz'deki ABD gemileri tarafından yapıldığı iddia edilmişti.

USS NİTZE ZONGULDAK AÇIKLARINDA

3 Şubat'ta İstanbul'a demirlemesinden 3 gün sonra Kahramanmaraş'ta depremlerin yaşanması nedeniyle sosyal medyada gündeme gelen ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait USS Nitze savaş gemisinin Zonguldak-Ereğli 10 mil açığında demirlediği öğrenildi.

Adı Haarp iddiasıyla gündeme gelen savaş gemisi Zonguldak açıklarında

NE OLMUŞTU?

ABD'ye ait USS Nitze savaş gemisi 3 Şubat'ta İstanbul Boğazı'na demirledi. Ardından İstanbul Kağıthane'de 3.1 şiddetinde beklenmedik bir deprem yaşandı. Küçük sarsıntıyı Boğaz'daki gemiye bağlayan iddialar ortaya atıldı.

Sosyal medyada "ABD'nin toprak altını araştıran projesi HAARP'ın depremi tetiklemiş olma olasılığı var. Depremler bu savaş gemisiyle bağlantılı. Bu bağlantı çözülmeden Türkiye'deki deprem fırtınası dinmeyecek." yorumları yapıldı. Daha sonra 6 Şubat'ta da Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem meydana gelince tartışmalar daha da alevlendi.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri Zonguldak Ereğli 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

MIHTAR:

Seçimden önce etrafımızda dolanmaları hayra alemet değil. İçerideki dostları ile beraber 14 mayısta bir güzel haklayalım bunları.

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bekir vural:

Bu gemiyi zorla alıkoyup araştırın. İçinden Haarpa ait malzemeler çıkacak mı görelim? 99 depremindede böyle bişey olmuştu. Yükselen Türkiyenin önünü kesmek için yapıyorlar.

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Berat Borat :

ülkemizi yanlis yönetenler degilse Amerikanlar haarp atiyormus hemi Ne mutlu ak partili diyene

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