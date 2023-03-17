Adı Haarp iddiasıyla gündeme gelen savaş gemisi Zonguldak açıklarında

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremlerin ardından HAARP söylentileri yeniden gündeme gelmiş, depremlerin İstanbul Boğaz'ındaki ve Akdeniz'deki ABD gemileri tarafından yapıldığı iddia edilmişti.

USS NİTZE ZONGULDAK AÇIKLARINDA

3 Şubat'ta İstanbul'a demirlemesinden 3 gün sonra Kahramanmaraş'ta depremlerin yaşanması nedeniyle sosyal medyada gündeme gelen ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait USS Nitze savaş gemisinin Zonguldak-Ereğli 10 mil açığında demirlediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

ABD'ye ait USS Nitze savaş gemisi 3 Şubat'ta İstanbul Boğazı'na demirledi. Ardından İstanbul Kağıthane'de 3.1 şiddetinde beklenmedik bir deprem yaşandı. Küçük sarsıntıyı Boğaz'daki gemiye bağlayan iddialar ortaya atıldı.

Sosyal medyada "ABD'nin toprak altını araştıran projesi HAARP'ın depremi tetiklemiş olma olasılığı var. Depremler bu savaş gemisiyle bağlantılı. Bu bağlantı çözülmeden Türkiye'deki deprem fırtınası dinmeyecek." yorumları yapıldı. Daha sonra 6 Şubat'ta da Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem meydana gelince tartışmalar daha da alevlendi.