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Adapazarı'nda mide bulandıran görüntü

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Tarihi Ağa Camii'nde kaydedilen mide bulandıran görüntü kısa sürede infiale neden oldu. Caminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir şahsın kadınların namaz kıldığı alanda kendini tatmin ettiği görüldü. Tepkiler çığ gibi büyürken çok sayıda kullanıcı "Yakalayın bu sapığı" çağrısında bulundu.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir caminin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen görüntü kısa sürede büyük infiale neden oldu.

CAMİDE İNFİAL YARATAN GÖRÜNTÜ

Adapazarı'nda bulunan Tarihi Ağa Camii'ne giren bir şahsın, kadınların namaz kıldığı alanda kendini tatmin ettiği görüldü.

"YAKALAYIN BU SAPIĞI"

İnternete düşen videoya tepkiler çığ gibi büyürken çok sayıda kullanıcı yaptıkları paylaşımlarda "Yakalayın bu sapığı" çağrısında bulundu.

Adapazarı'nda mide bulandıran görüntü
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Camide böyle tipler çok ben bu yüzden uzak duruyorum camilerden

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme73
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Haber YorumlarıBulent :

Müslüman ve milliyetçi adapazarı

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme56
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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Valla gelişmemiş eğitimsiz yobaz tiplerin çoğunu camilerde görüyorum

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme53
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Haber YorumlarıMGk:

Sapık her yerde sapıktır ama gel gör ki sadece tarikat ve Camii olunca dikkat çekiyor... Tarikat da dahi sapıklık eden adamın başka bir mekan da temiz kalma ihtimali var mı tabi ki hayır..

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme7
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Haber Yorumlarıbarış acar:

şerrefsşz tosbaaa

Yorum Beğen15
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Haber YorumlarıVEFA:

Cemaat günah diye diye aç bırakmış bunu kokuyu alınca saldırmış. Ey cemaati müslimin din kardeşlerinizi aç bırakmayın!!!

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Allah carpamamışmı :))

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