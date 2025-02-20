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Adapazarı'nda Kadın Hırsız Elbise Çaldı

Adapazarı'nda Kadın Hırsız Elbise Çaldı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kadın, giyim mağazasında elbiseyi dolabından kıyafet seçer gibi çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kadın hırsız, dolabından kıyafet seçer gibi mağazadaki elbiseyi çalarak kayıplara karıştı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Adapazarı Dar Sokak'ta bulunan bir giyim mağazasında meydana gelen olayda, kadın hırsız adeta dolabından kıyafet seçer gibi reyondaki elbiseyi çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlığın yaşandığı anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadını reyondan kıyafeti incelemesi, katlayarak çantaya koyması ve dükkandan çıkması yer alıyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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