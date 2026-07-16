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Sakarya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Sakarya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletlerin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi'nde Milli Egemenlik Caddesi ile Yeni Bosna Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, B.K. idaresindeki 34 NNS 862 plakalı hafif ticari araç ile 54 ARA 418 ve 34 FTA 733 plakalı motosikletler çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerde bulunan 3 kişi yere savrulurken, hafif ticari aracın yol kenarında bulunan demir korkuluklara da çarptı. Yerinden fırlayan demir korkuluklar yol kenarında bulunan M.A.K. (18) ile N.A. (44) isimli yayalara isabet etti.

Kazada yol kenarında bulunan ve korkuluğun isabet ettiği yayalar M.A.K, N.A. ve motosiklet sürücüleri S.E.G. (19) ile Onur Eker (24) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgedeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen yaralılardan motosiklet sürücüsü Onur Eker, tedavi altına alındığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası gözaltına alınan hafif ticari araç sürücüsü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Feci kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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