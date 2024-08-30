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Cuma namazında bıçaklı saldırı! Cami avlusunda kanlar içinde kaldı

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Sakarya'da cami avlusunda cuma namazı kılan yabancı uyruklu şahıs, bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde avluda cuma namazı kılan yabancı uyruklu bir kişi, bıçaklı saldırı neticesinde kalçasından yaralandı.

Yeni Cami avlusunda meydana gelen olayda, yabancı uyruklu Ö.M.İ.T. cuma namazı kıldığı esnada L.H.K. isimli kişi tarafından bıçaklandı. Kalçasından yaralanan şahıs kanlar içinde yerde yatarken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheli L.H.K.'yı gözaltına aldı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adapazarı sakarya Cami Saldırı 3.Sayfa Güncel Haberler

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