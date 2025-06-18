Adapazarı'nda 150 Dönümlük Tarım Arazisi Yangınla Küle Döndü

Adapazarı'nda 150 Dönümlük Tarım Arazisi Yangınla Küle Döndü
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan yangında buğday ve arpa ekili 150 dönümlük alan tamamen yanarak zarar gördü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan yangında buğday ve arpa ekili 150 dönümlük alan küle döndü.

Aşırlar Mahallesi'ndeki arpa ve buğday ekili arazide henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı. Alevler hızla yayılırken, ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Yangın ekiplerin 2 saat süren çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 150 dönümün zarar gördüğü yangına ilişkin inceleme başlatıldı. Yanan arazi havadan da görüntülendi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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