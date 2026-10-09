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Adana Yüreğir'de inşaat firmasının ofisine 11 kurşun isabet etti, saldırgan kaçtı

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Adana Yüreğir'de inşaat firmasının ofisine 11 kurşun isabet etti, saldırgan kaçtı
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir inşaat firmasının ofisine kimliği belirsiz kişi silahlı saldırı düzenledi. Duvarlara 11 kurşun isabet ederken kimse yaralanmadı; saldırgan otoyola kaçtı, polis yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'da bir inşaat firmasının ofisine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iş yerinin duvarlarına 11 kurşun isabet ederken olayda kimse yaralanmadı.

Edinilen bilgiye göre, olay, öğle saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede inşaat yapan bir firmanın ofisine kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından otomatik tabancayla silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan bölgeden kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası incelemelerinde saldırıyı bir kişinin düzenlediğini, saldırganın ateş açtıktan sonra Tarsus-Adana-Gaziantep otoyoluna kaçtığını tespit etti. Ofisin duvarlarına 11 kurşun isabet ederken olayda kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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