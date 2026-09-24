Haberler

Adana Yüreğir'de halk otobüsünün açık arka kapısı bisikletliye çarptı, sürücü durmadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Yüreğir'de halk otobüsünün açık arka kapısı bisikletliye çarptı, sürücü durmadı
Güncelleme:
+2 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'nde seyir halindeki halk otobüsünün açık arka kapısı, bisikletli vatandaşa çarptı. Vatandaş kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken otobüs şoförü durmadan yoluna devam etti; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da seyir halindeki halk otobüsünün açık arka kapısı, bisikletli vatandaşa çarptı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken vatandaş, "Klima açmamak için kapı açık gidiyorlar, benim yerime yaşlı birisi de olabilirdi" dedi.

Olay, Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Her iki kapısı açık olan özel halk otobüsünün arka kapısı, seyir halindeki bisikletli Mustafa Tiken'e (42) çarptı. Tiken yola savrulurken, özel halk otobüsünün şoförü ise durmadan yoluna devam etti. Mustafa Tiken, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Beni düşürdü ve ardına bile bakmadı"

İkiz çocuklarının doğum günü olduğunu ve onlara bisiklet aldığını söyleyen Mustafa Tiken, "Oradan eve dönerken iki kapısı açık özel halk otobüsünün arka kapısı bana vurdu ve arkasına bakmadan yoluna devam etti. Üç tane çocuğum var benim. Böyle bir şey olabilir mi? Beni düşürdü ve ardına bile bakmadı. Kapısı açıktı. Kayıtlarda var zaten. Arkadan gelen aracın altında da kalabilirdim. Neyse ki o beni fark etti ve durdu" diye konuştu.

"Klima açmamak için kapılar açık gidiyorlar"

Can güvenliğinin hiçe sayıldığını söyleyen Tiken, "Allah korusun ön kapı çarpsaydı araç beni altına alabilirdi. Klima açmamak için kapılar açık gidiyorlar. Yaşlı birisi de olabilirdi, ufak çocuk da olabilirdi. Sakat veya özürlü birisi de olabilirdi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Uçakta büyük skandal! Yanındaki adamın uygunsuz eylemini görüp şikayet etti, yine aynı yere oturtuldu

Uçakta büyük skandal! Kadın yolcunun şikayeti de işe yaramadı
İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ'a operasyon: 11 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ operasyonu! Adreslerden bakın ne çıktı
‘Kazı Kazan’ İzmir’de bir talihliye 20 milyon TL kazandırdı

Gerçek rakamı öğrenince mutluluktan havaya uçtu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yapay zeka kullanarak kamu görevlileriyle ilişkili olduğu izlenimi veren zanlı tutuklandı

Yapay zeka ile oluşturup paylaştığı fotoğraflar başını yaktı
Kars-Ardahan karayolunda yanan tır köprüden düştü, sürücü atlayarak kurtuldu

Şoför, bu alev topundan mucize eseri kurtuldu
17 yaşında steroid kullanmaya başladı! 20 yaşındaki halini görenler inanamadı

17 yaşında steroid kullanmaya başladı! Son halini görenler inanamadı
Erdoğan'ı haklı çıkaran görüntü! BM'nin hali tek kareye yansıdı

Erdoğan'ı haklı çıkaran fotoğraf!
Malatya'da park kavgası bıçaklı kavgaya dönüştü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı

Sudan sebeple çıkan kavgada çok sayıda yaralı var! 2'sinin durumu ağır
Yapay zeka tarihte ilk kez bir devlete saldırdı! Ortalık fena karıştı

Korkulan oldu! Yapay zeka tarihte ilk kez bir devlete saldırdı
Bakan Şimşek başkanlığında kritik toplantı! 131 fonun tasfiye ve ödeme süreci masada

Soruşturma derinleşirken Bakan Şimşek başkanlığında kritik toplantı