Adana Seyhan'da 1 ton 670 litre kaçak alkol ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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Adana'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1 ton 670 litre kaçak alkol ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak alkol ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik Seyhan ilçesinde belirlenen bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 1 ton 670 litre kaçak alkol ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı