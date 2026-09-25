Haberler

Adana Seyhan'da 1 ton 670 litre kaçak alkol ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Seyhan'da 1 ton 670 litre kaçak alkol ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Güncelleme:
+502 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 1 ton 670 litre kaçak alkol ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1 ton 670 litre kaçak alkol ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak alkol ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik Seyhan ilçesinde belirlenen bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 1 ton 670 litre kaçak alkol ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

BM Genel Kurulu'nda boş salona konuşan Netanyahu, Türk kökenli yayıncı Hasan Piker'i hedef aldı

Netanyahu boş salonda Türk kökenli yayıncıyı da hedef aldı
BM kürsüsünde rezil olan Netanyahu'dan Türkiye'yi hedef alan sözler

BM'de kepaze olan Netanyahu, Türkiye'ye dil uzattı
Çorum'da kapıyı kırıp kaçan koyunlar sokak sokak aranıp boş arazide bulundu

Bir mahalle sokak sokak onları aradı! Kapıyı kırıp kaçmışlar
Turgutlu'daki pompalı tüfekli saldırıda yaralanan öğrenci konuştu! Bacağındaki 35 saçma çıkarılamadı

Tüfeği havalı sandılar! Bacağındaki 35 saçma çıkarılamadı
Gol sevinci pahalıya patladı: İsrailli futbolcuya büyük şok

Gol sevinci pahalıya patladı: İsrailli futbolcuya büyük şok
Cumhurbaşkanından habersiz Trump'la görüştü, görevinden alındı

Cumhurbaşkanından habersiz Trump'la görüşmek pahalıya patladı
Arjantin Devlet Başkanı Milei, ülkesini 'Yeni Vadedilmiş Topraklar' ilan etti

Kendi ülkesini "Yeni Vadedilmiş Topraklar" ilan etti