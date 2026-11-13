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Adana Sarıçam'da jandarma, cinayet ihbarına Uzman Çavuşlar Günü pastasıyla karşılandı

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Adana Sarıçam'da jandarma, cinayet ihbarına Uzman Çavuşlar Günü pastasıyla karşılandı Haber Videosunu İzle
Adana Sarıçam'da jandarma, cinayet ihbarına Uzman Çavuşlar Günü pastasıyla karşılandı
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Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir grup vatandaş, 'cinayet var' diyerek çağırdığı jandarma ekiplerini 'En büyük asker bizim asker' sloganıyla karşılayıp pasta ikram etti. Vatandaşlar, Uzman Çavuşlar Günü'nü kutladıkları ekiplere teşekkür etti.

Adana'da bir grup vatandaş 'cinayet var' diyerek çağırdıkları jandarma ekiplerini pastayla karşılayarak, Uzman Çavuşlar Günü'nü kutladı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir grup vatandaş Uzman Çavuşlar Günü nedeniyle jandarma ekiplerine sürpriz yaptı. İlk olarak vatandaşlar cinayet olduğunu söyleyerek, ekiplere ihbarda bulundu.

Olay yerine kısa sürede gelen jandarma ekipleri, vatandaşlar tarafından 'En büyük asker bizim asker' sloganıyla karşılandı. Daha sonra ekiplere, vatandaşlar tarafından pasta ikram edildi.

Kutlama sonrası vatandaşlar, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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