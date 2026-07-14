Saimbeyli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı Gökmenler Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Gökmenler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğü ile Saimbeyli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 2 yangın söndürme helikopteri, 5 arazöz ve yaklaşık 45 personelle havadan ve karadan müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı