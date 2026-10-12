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Adana Pozantı'da otomobil ağaca çarptı, 13 yaşındaki çocuk öldü, ağabeyi ağır yaralandı

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Adana Pozantı'da otomobil ağaca çarptı, 13 yaşındaki çocuk öldü, ağabeyi ağır yaralandı
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Adana'nın Pozantı ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, ağabeyi ağır yaralandı. Ağır yaralanan ağabey Adana Şehir Hastanesi'nde entübe edilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybederken, ağabeyi ağır yaralandı.

Kaza, saat 00.40 sıralarında Pozantı ilçe merkezindeki Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki 01 AK 006 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü A.Ö. ağır yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan 13 yaşındaki kardeşi T.Ö. araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde T.Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan A.Ö. ise sağlık ekiplerince Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilen A.Ö.'nün entübe edildiği öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Enes Oflaz'ın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan T.Ö.'nün cansız bedenini çıkardı. T.Ö.'nün cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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