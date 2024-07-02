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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde muhtar kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

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Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı Çerelan Mahallesi Muhtarı Yılmaz Ulaş, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Cenazesi köye getirilen Ulaş, Çerelan Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı Çerelan Mahallesi Muhtarı Yılmaz Ulaş kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Ulaş, bugün köyde kalp krizi geçirip hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi köye getirilen Ulaş, öğle namazının ardından Çerelan Mahalle Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Çerelan Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye Saimbeyli Kaymakam Emre Açar, kurum amirleri de katıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kalp Krizi Saimbeyli Adana 3.Sayfa Sağlık Yaşam Güncel Haberler

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