Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı Kaburluk Mevkii'nde çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
Adana'nın Saimbeyli ilçesine çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Kaburluk Mevkii'nde, bugün öğle saatinde orman yangını çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu orman işletme müdürlüğüne haber verdi. Kısa sürede ekipler yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışması devam ediyor.
Yangın çıkar çıkmaz büyüme ihtimaline karşılık Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar öncülüğünde, Orman İşletme Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği katılımıyla acil kıriz masası oluşturuldu. - ADANA