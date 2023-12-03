Adana'nın Kozan ilçesinde taşlı sopalı kavga çıktı

Adana'nın Kozan ilçesinde iki grup arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Kavgaya karışanlar, olay yerine gelen polis ekiplerini görünce dağıldı.

Olay, Kozan ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada bir tarafta gençler, diğer tarafta yetişkinlerin olması dikkat çekti. Kavgaya karışanlar, olay yerine esnafın ve polis ekiplerinin gelmesi üzerine dağıldı. "Annem duyup üzülsün istemiyorum" diyerek önce site bahçesine saklanan gençler, polis ekiplerinin gitmesi üzerine bölgeden ayrıldı.

Yaşanan kavga ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - ADANA