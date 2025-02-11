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Adana'nın Feke İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Feke İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Adana'nın Feke ilçesindeki Maran Kalegediği mevkiinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Maran Kalegediği mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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