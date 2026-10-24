Adana'nın Ceyhan ilçesinde traktörde çıkan yangın itfaiyece söndürüldü

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Adana'da bir traktörde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ceyhan ilçesine bağlı Tatlıkuyu Mahallesi'nde bir traktörde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Ceyhan İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı