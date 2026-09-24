Adana Kozan'da otomobil takla attı, 13 yaşındaki çocuk 13 gün sonra hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 13 yaşındaki İsmail Arslan, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 11 Eylül tarihinde Kozan ilçesine bağlı Ergenuşağı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Feke ilçesinden Kozan istikametine seyir halinde olan E.Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri, jandarma ve CANKUR ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü E.Y. ile D.T., F.A., İ.A., D.T. ve F.T. olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan 13 yaşındaki İsmail Arslan ise daha sonra Adana'daki bir hastaneye sevk edildi.

13 gün yaşam mücadelesi verdi

Hastanede 13 gündür tedavi gören İsmail Arslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Arslan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve gerekli adli işlemlerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı