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Adana Kozan'da güneş enerjisi tamir eden 59 yaşındaki adam su deposuyla düşerek öldü

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Adana Kozan'da güneş enerjisi tamir eden 59 yaşındaki adam su deposuyla düşerek öldü Haber Videosunu İzle
Adana Kozan'da güneş enerjisi tamir eden 59 yaşındaki adam su deposuyla düşerek öldü
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Adana'nın Kozan ilçesinde güneş enerjisi sistemini tamir ettiği sırada su deposuyla birlikte ikinci kattan düşen 59 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri adamın öldüğünü belirledi; cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, polis inceleme başlattı.

Adana'nın Kozan ilçesinde güneş enerjisi sistemini tamir ettiği sırada su deposuyla birlikte ikinci kattan düşen 59 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Olay, Tufanpaşa Mahallesi Billur Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evin ikinci katında güneş enerjisi sistemini tamir eden Necati Saygıcak (59), çalıştığı sırada dengesini kaybederek su deposuyla birlikte aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Saygıcak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Saygıcak'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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