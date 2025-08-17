Adana İmamoğlu'nda Orman Yangını
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde Üçtepe Mahallesi'nde çıkan orman yangınına Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.
Adana'nın İmamoğlu ilçesi Üçtepe Mahallesi'nde saat 16.50'de ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangını söndürmek için ekiplerin çalışması sürüyor. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa