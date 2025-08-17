Adana İmamoğlu'nda Orman Yangını

Adana İmamoğlu'nda Orman Yangını
Güncelleme:
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde Üçtepe Mahallesi'nde çıkan orman yangınına Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Adana'nın İmamoğlu ilçesi Üçtepe Mahallesi'nde saat 16.50'de ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangını söndürmek için ekiplerin çalışması sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
