Adana HÜDA-PAR İl Başkanı Salih Demir parti binası önünde bıçaklandı. Bir başka partilinin daha yara aldığı saldırı sonrası Başkan Demir, hastaneye kaldırıldı.

Adana HÜDA-PAR İl Başkanı Salih Demir parti binası önünde bıçaklandı. Durumu ağır olan Demir'in yanında bulunan başka bir partili de bıçak darbeleriyle yara aldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.