Üye Girişi
Haberler

Adana HÜDA-PAR İl Başkanı Salih Demir, parti binası önünde bıçaklandı

3. Sayfa Haberleri

Adana HÜDA-PAR İl Başkanı Salih Demir parti binası önünde bıçaklandı. Bir başka partilinin daha yara aldığı saldırı sonrası Başkan Demir, hastaneye kaldırıldı.

Adana HÜDA-PAR İl Başkanı Salih Demir parti binası önünde bıçaklandı. Durumu ağır olan Demir'in yanında bulunan başka bir partili de bıçak darbeleriyle yara aldı.

Adana HÜDA-PAR İl Başkanı Salih Demir'e parti binası önünde bıçaklandı

HASTANEYE KALDIRILDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adana HÜDA-PAR İl Başkanı Salih Demir'e parti binası önünde bıçaklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adana 3. Sayfa Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title