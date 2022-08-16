4. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'ndeki bir apartmanda Almanya'dan ailesiyle birlikte akrabalarının yanına tatile gelen gelen Alkas Arı (7), 4'üncü kattaki dairenin balkonundan düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kaldırımdaki çalıların yavaşlattığı Alkas, ağır yaralandı. Evdekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Alkas ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Alkas'ın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. A.A, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.