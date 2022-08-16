4. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
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Almanya'dan Adana'ya tatile gelen ailesiyle misafirliğe gittiği evin 4. katındaki balkonundan düşen çocuk, hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti.
Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'ndeki bir apartmanda Almanya'dan ailesiyle birlikte akrabalarının yanına tatile gelen gelen Alkas Arı (7), 4'üncü kattaki dairenin balkonundan düştü.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kaldırımdaki çalıların yavaşlattığı Alkas, ağır yaralandı. Evdekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Alkas ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Alkas'ın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. A.A, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.