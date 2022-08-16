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4. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Almanya'dan Adana'ya tatile gelen ailesiyle misafirliğe gittiği evin 4. katındaki balkonundan düşen çocuk, hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'ndeki bir apartmanda Almanya'dan ailesiyle birlikte akrabalarının yanına tatile gelen gelen Alkas Arı (7), 4'üncü kattaki dairenin balkonundan düştü.

4. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

HASTANEYE KALDIRILDI

Kaldırımdaki çalıların yavaşlattığı Alkas, ağır yaralandı. Evdekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Alkas ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Alkas'ın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

4. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. A.A, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - 3. Sayfa

Belediye evleri mahallesi Çukurova Adana 3. Sayfa Haberler

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